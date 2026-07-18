In Germania, Jens Spahn si è dimesso da capogruppo parlamentare dell'Unione CDUCSU dopo pressioni da parte del leader della CDU Friedrich Merz. La decisione è arrivata pochi giorni dopo che la vicenda personale di Spahn è diventata un tema di discussione politica. La crisi ha coinvolto i vertici del partito conservatore, con Merz che avrebbe richiesto le dimissioni di Spahn. La situazione ha avuto un impatto sulla scena politica tedesca in breve tempo.

La vicenda privata è diventata nel giro di pochi giorni una crisi politica ai vertici della Germania. Jens Spahn, capogruppo parlamentare dell'Unione CDUCSU e tra i principali esponenti del partito conservatore, ha rassegnato le dimissioni dopo che il cancelliere e leader della CDU Friedrich Merz gli avrebbe chiesto di lasciare l'incarico. Al centro della bufera c'è la scelta di Spahn e del marito Daniel Funke di diventare genitori attraverso la maternità surrogata negli Stati Uniti, pratica vietata in Germania e osteggiata dalla stessa CDU. La pressione di Merz e le dimissioni di Spahn. Merz ha ritenuto che la permanenza di Spahn alla guida del gruppo parlamentare fosse diventata politicamente insostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Germania, bufera sulla maternità surrogata: il capogruppo dei conservatori Spahn lascia dopo il pressing di Merz

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