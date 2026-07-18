Il capogruppo della Cdu-Csu al Bundestag si è dimesso dopo una settimana di discussioni sulla maternità surrogata. La decisione è stata annunciata ufficialmente in seguito alle tensioni generate dalla questione, che ha coinvolto diversi esponenti politici. Un commento di un altro leader politico ha definito la situazione “inevitabile”. La polemica ha portato a un cambio di leadership nel gruppo parlamentare della coalizione di centrodestra.

Bufera politica in Germania sulla maternità surrogata: Jens Spahn lascia la guida del gruppo parlamentare della Cdu-Csu al Bundestag dopo giorni di polemiche. La scelta dell'ex ministro della Salute di diventare padre con il marito attraverso una maternità surrogata negli Stati Uniti ha aperto un duro dibattito sulla coerenza tra vita privata e ruolo pubblico, spaccando il suo partito e suscitando reazioni in tutto l'arco politico. Le dimissioni sono arrivate con una lettera ai deputati dell'Unione, dopo un confronto con il cancelliere Friedrich Merz e con il leader della Csu, Markus Soeder. "Mi sono reso conto che la mia felicità personale,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Germania: bufera su maternità surrogata, si dimette il capogruppo della Cdu Spahn. Merz: "Inevitabile"

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