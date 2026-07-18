Genova 2001 | avevano ragione ma hanno sbagliato tutto

A 25 anni dal G8 di Genova, il movimento di allora viene ricordato come un punto di riferimento per una sinistra che fatica a creare nuove basi. Secondo un articolo su Jacobin Italia, il filo conduttore del movimento si sarebbe concentrato sul rifiuto della guerra e del neoliberismo. La vicenda di allora ha lasciato un’eredità che ancora oggi viene rivisitata, senza tuttavia portare a risultati concreti di cambiamento politico.

Roma, 18 lug – A venticinque anni dal G8, Genova torna a essere il mito fondativo di una sinistra che non riesce più a fondare nulla. Salvatore Cannavò scrive su Jacobin Italia che il «filo rosso» del movimento avrebbe mantenuto ferme due coordinate: il no alla guerra e il no al neoliberismo. Zerocalcare, intervistato da Repubblica, accusa invece la sinistra di avere rimosso la dimensione del conflitto e di saper riconoscere soltanto vittime inermi. Entrambi, forse involontariamente, mostrano il problema: Genova sopravvive soprattutto come racconto di Genova. C’è Genova 2001 e il racconto di Genova 2001. Nessuno lo ricorda, ma quel movimento non nacque per denunciare un generico ritorno del fascismo come le odierne piattaforme antagoniste tipo No Kings. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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