L’Inter ha meritato di vincere ma le altre hanno sbagliato di tutto e di più

Dopo la vittoria dell’Inter, i tifosi delle squadre avversarie hanno iniziato a mettere in discussione diversi aspetti della prestazione dei campioni. Le altre squadre hanno commesso numerosi errori durante la partita, molti dei quali sono stati evidenziati da commentatori e analisti sportivi. La gara si è conclusa con l’Inter che ha ottenuto il risultato, mentre il dibattito tra gli appassionati si è acceso su alcune decisioni e situazioni di gioco.

Una delle costanti immutabili del calcio è che ogni volta che una squadra vince un campionato, i tifosi delle rivali si mettono a fare le pulci ai campioni. Per ognuno che punta il dito sulla sfortuna, ce ne sono altri che parlano di inciuci, di magheggi, dei soliti arbitri “amici” e chi più ne ha più ne metta. Alla fine della fiera, nessuno può mettere in dubbio che l’Inter di Cristian Chivu, nonostante lo scetticismo dell’estate scorsa, ha dimostrato di reggere meglio il peso delle aspettative. I nerazzurri non hanno rubato niente ma, allo stesso tempo, sono stati in grado di approfittare di una serie di passi falsi delle altre grandi che hanno dato una mano alla Beneamata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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