PEI e verbali GLO mai consegnati il TAR dà ragione ai genitori che non avevano ricevuto i documenti del figlio Cosa hanno detto i giudici

Il Tar ha dato ragione ai genitori che non avevano ricevuto i documenti del figlio con disabilità, tra cui il Piano Educativo Individualizzato e i verbali GLO. La famiglia aveva chiesto alla scuola i documenti, ma l’istituto ha risposto di averli già inviati via email, senza però consegnarli. I giudici hanno stabilito che l’istituto non ha ottemperato correttamente alla richiesta.

Una famiglia chiede alla scuola i documenti del figlio con disabilità. L’istituto tace per mesi. Poi dice: “Abbiamo già mandato tutto per mail”. Peccato che i genitori non abbiano mai ricevuto nulla. Il Tar del Lazio ha deciso: il silenzio della scuola è illegittimo, e la responsabilità di dimostrare l’avvenuto invio è tutta del dirigente. Tutto parte da una richiesta di accesso agli atti presentata il 29 ottobre 2025. I genitori di un alunno, frequentante la terza media in un istituto comprensivo di Roma vogliono prendere visione di tre tipi di documenti: il PEI dei due anni precedenti, i verbali dei GLO e ogni altra comunicazione sulla situazione scolastica del ragazzo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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