Sono aperti gli ordini per la Geely E2, compatta elettrica venduta in Cina nel 2025, con prezzo di partenza di 20.900 euro. L’auto, arrivata in Italia, è prodotta dal costruttore cinese Geely, che possiede marchi come Volvo, Polestar, Lotus, Lynk&Co e Zeekr, e collabora con Mercedes-Benz per Smart.

L'auto più venduta in Cina nel 2025 è arrivata in Italia. Si chiama E2 ed è una compatta prodotta dal costruttore cinese Geely, già presente in Italia con diversi marchi di sua proprietà come Volvo, Polestar, Lotus, Lynk&Co e Zeekr, oltre alla partnership con Mercedes-Benz per Smart. Si tratta di una compatta di segmento B lunga 4,135 metri proposta unicamente con motorizzazioni elettriche. L'entry level Pro, che parte da 20.900 euro, monta un propulsore da 82 Cv e 150 Nm, alimentato da un pacco batterie da 35 kWh di capacità per un'autonomia di 252 km. A listino anche una versione più potente, con 116 Cv, 150 Nm di coppia e una batteria di taglio più generoso, 47 kWh, che in ciclo Wltp garantisce fino a 345 km di autonomia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Geely E2: aperti gli ordini per la piccola elettrica. Si parte da 20.900 euro

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GEELY E2, come va la cinese da 20.000€ che fa paura alle citycar europee

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