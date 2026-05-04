Una nuova citycar elettrica cinese è pronta a entrare nel mercato con un prezzo di circa 20 mila euro. La vettura si presenta con linee morbide e dimensioni di 413 centimetri di lunghezza, offrendo finiture di qualità e una guida agile grazie ai 115 cavalli di potenza. È stata sviluppata per essere una soluzione compatta e accessibile per chi cerca un’auto elettrica urbana.

Abbiamo guidato l’auto più venduta in Cina, che quindi è anche l’elettrica cinese più popolare del mondo. Sotto la Grande Muraglia ha tre nomi, cioè Geome, Xingyuan oppure Ex2, ma per il suo arrivo in Italia in autunno ne sceglierà un quarto, cioè E2. Misura 413 cm di lunghezza ed è una city car a due volumi tradizionale, capace di andarsi a prendere quel posto che per decenni è appartenuto a Fiat Punto e Ford Fiesta. Nel nostro Paese avrà un prezzo sul filo dei 20 mila euro, ma non è affatto un modello realizzato in economia, da un marchio sconosciuto. Lo fabbrica il gruppo Geely, l’azienda automobilistica cinese decisamente più internazionale di tutte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Geely E2, al volante della citycar elettrica cinese che costerà 20 mila euro

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