A settembre arriverà in Italia la citycar elettrica cinese Geely E2, con un prezzo di partenza di 19.900 euro. La vettura sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica e rappresenta l’ingresso del marchio nel mercato italiano. La produzione di questa modello si concentra sulla compattezza e sull’efficienza, destinata a competere nel segmento delle auto urbane. La vettura non utilizza le sigle precedenti e si presenta con un nome diverso.

Non la chiameremo Geome Xingyuan oppure Ex2, cioè le sigle che l’hanno portata ad essere l’auto più venduta in Cina nel 2025. La consoceremo come Geely E2, sarà inizialmente solo elettrica e sbarcherà in Italia da settembre ad un prezzo a partire da 19.900 euro. Arriva finalmente la conferma ufficiale della notizia che Gazzetta Motori aveva anticipato lo scorso aprile, ovvero il debutto di una citycar strategica per il nostro Paese, lunga 410 cm circa e con una carrozzeria a due volumi dalle forme tradizionali, erede ideale di vetture dalla grande popolarità come Ford Fiesta e Fiat Punto. Oltre il look che già risulta vicino ai gusti europei c’è però tecnologia raffinata e razionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Geely E2, la citycar elettrica cinese in Italia a settembre: prezzo a partire da 19.900 euro

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