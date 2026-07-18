Gaza attacchi aerei israeliani | le immagini della devastazione

Sabato, almeno nove palestinesi sono stati uccisi in Gaza City a causa di attacchi aerei israeliani, tra cui tre bambini, secondo i responsabili dell’ospedale. Le immagini mostrano edifici distrutti e danni diffusi nella zona colpita. Non sono stati forniti dettagli sui feriti o sulla portata complessiva dei danni. L’operazione militare ha coinvolto diverse aree della città, con testimonianze di residenti che descrivono un’escalation di violenza.

Sabato, attacchi israeliani a Gaza City hanno causato la morte di almeno nove palestinesi, tra cui tre bambini; lo hanno riferito i responsabili dell’ospedale. Un attacco contro un appartamento nel quartiere di Nasr ha ucciso almeno cinque persone, tra cui bambini di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, ha dichiarato Mohammed Abu Selmiya, direttore dell’ospedale Shifa, dove sono state trasportate le salme. Altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nuova ondata di ATTACCHI ISRAELIANI A TEHERAN: la colonna di fumo sull'autostrada

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