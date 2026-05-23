Gaza attacchi israeliani distruggono due edifici nel centro della città

Due edifici residenziali nel centro di Gaza sono stati distrutti da attacchi israeliani, con due persone ferite. I funzionari ospedalieri hanno riferito che i danni sono gravi. Le operazioni sono avvenute dopo un allarme nella zona, secondo quanto dichiarato da testimoni e funzionari. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita sui responsabili o sulle circostanze specifiche degli attacchi.

L’esercito israeliano ha colpito due edifici residenziali durante gli attacchi post-allarme nel centro di Gaza, lasciando due persone ferite e gravi danni, hanno detto sabato funzionari ospedalieri e residenti. Il primo scoppio ha raso al suolo una casa nel campo profughi urbano di Bureij venerdì sera, hanno detto i residenti. L’attacco è avvenuto dopo che un ufficiale israeliano ha avvertito i residenti con una telefonata di abbandonare la zona, hanno detto. Diverse case e negozi vicini sono stati danneggiati. Il secondo attacco ha colpito i piani superiori di una casa nel campo profughi di Nuseirat. Non sono state segnalate vittime. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Attacchi aerei USA/Israeliani distruggono il quartiere generale dei Pasdaran presso Hamedan!

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