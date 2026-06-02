Ucraina attacchi russi nella notte | le immagini della devastazione

La Russia ha lanciato una serie di attacchi con missili e droni contro l’Ucraina durante la notte, causando almeno 11 vittime e decine di feriti. Alcune persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Le autorità locali hanno confermato i numeri e stanno gestendo le operazioni di soccorso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni specifici o obiettivi colpiti.

La Russia ha attaccato l’Ucraina con una raffica di missili e droni nella notte, uccidendo almeno 11 persone, ferendone decine mentre altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie, hanno detto le autorità. Almeno quattro persone sono state uccise a Kiev e 58 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, ha riferito il servizio di emergenza statale ucraino in una dichiarazione su Telegram. Edifici residenziali e altre infrastrutture civili sono stati danneggiati in otto distretti di Kiev. Sono stati segnalati attacchi anche altrove in tutta l’Ucraina. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, attacchi nella notte. La guerra non si ferma

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