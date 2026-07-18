Gasperini | Temo sarà necessario cedere un big Scudetto? Pensiamo a rimanere tra le prime

Da sportmediaset.mediaset.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'allenatore ha dichiarato che potrebbe essere necessario cedere un giocatore importante per fare spazio in rosa. Sullo scudetto, ha affermato che l'obiettivo è mantenersi tra le prime posizioni. Intanto, la squadra ha iniziato la preparazione per la prossima stagione, ma il mercato non procede come previsto e la rosa attualmente non è ancora completa.

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La Roma ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione, ma il mercato fatica a ingranare e la rosa è ancora lontana dall'essere completa. Gasperini fa il punto su squadra, rinnovi e possibili acquisti nel ritiro giallorosso di Trigoria., Un commento sull'addio di Celik., "A volte siamo un po' lenti sul mercato, serve più reattività, il giocatore era in scadenza e forse in questi casi è meglio accelerare. Comunque ringrazio Celik per la sua disponibilità, ma resto convinto che ci rinforzeremo e miglioreremo"., Che stato d'animo ha di fronte a quello che adesso ha?, "Siamo di nuovo qui a Trigoria e ci siamo tutti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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