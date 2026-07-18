Gasperini | Mi aspetto due acquisti sulla trequarti Scudetto? Pensiamo a rimanere tra le prime

Il tecnico della squadra di calcio ha dichiarato di aspettarsi due acquisti per la trequarti prima della fine del mercato. Ha aggiunto che l’obiettivo principale rimane mantenere una posizione tra le prime in classifica, senza parlare di vittoria dello scudetto. La Roma ha avviato la preparazione per la nuova stagione, ma la rosa attuale è ancora incompleta e gli acquisti ancora non sono stati definiti.

La Roma ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione, ma il mercato fatica a ingranare e la rosa è ancora lontana dall'essere completa. Gasperini fa il punto su squadra, rinnovi e possibili acquisti nel ritiro giallorosso di Trigoria., Un commento sull'addio di Celik., "A volte siamo un po' lenti sul mercato, serve più reattività, il giocatore era in scadenza e forse in questi casi è meglio accelerare. Comunque ringrazio Celik per la sua disponibilità, ma resto convinto che ci rinforzeremo e miglioreremo"., Che stato d'animo ha di fronte a quello che adesso ha?, "Siamo di nuovo qui a Trigoria e ci siamo tutti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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