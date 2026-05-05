L’ex portiere di Serie A analizza la situazione attuale del Milan, esprimendo preoccupazioni riguardo alla possibilità che la squadra possa rimanere fuori dalla prossima Champions League. Durante un’intervista, ha spiegato le ragioni alla base di questa previsione, concentrandosi sulle difficoltà recenti del club e sulle sfide presenti nel campionato. Le sue parole arrivano in un momento di attenzione crescente intorno alle prospettive del team in questa stagione.

Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime 5 partite, segnano appena un gol e subendone 6. Si tratta indubbiamente del momento più complicato per i rossoneri, complice anche quello che sta succedendo dall'altra sponda del naviglio. L'Inter si è appena laureata campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia, mentre il Diavolo, ora, rischia addirittura di fallire clamorosamente l'obiettivo Champions League. Alla squadra di Allegri servono altri 6 punti nelle ultime 3 partite di campionato per blindare il quarto posto, ma la sensazione è che più di una certezza sia stata persa. In merito al momento di forma del Milan, si è espresso anche Simone Braglia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braglia: “Temo fortemente che il Milan possa rimanere fuori dalla Champions. Vi spiego perché”

Crisi MILAN: ora rischia la CHAMPIONS | Vamos | DAZN

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