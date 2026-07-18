Gian Piero Gasperini ha commentato il trasferimento di Celik alla Juventus, affermando che, nonostante la partenza, la squadra sarà più forte. La conferenza stampa si è aperta con una riflessione sul mercato della Roma, ma senza enfatizzare troppo il cambiamento, sottolineando che la perdita di un giocatore non compromette la squadra.

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini si apre con una riflessione sul mercato della Roma e il passaggio di Celik alla Juventus: l'allenatore giallorosso non ne fa un dramma. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Gasperini: "Grazie di tutto Celik, ma saremo più forti"

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