Un giovane velista, che ha iniziato la sua carriera come prodiere, si prepara a partecipare alla prossima edizione dell’America’s Cup. Ha spesso posato per fotografie, anche se il suo ruolo sulla barca non è sempre stato evidenziato, pur essendo considerato uno dei più importanti dopo il timoniere. Mentre si avvicina a questa competizione, il suo percorso dimostra come anche i ruoli meno visibili siano essenziali per la riuscita della sfida. La regata si svolgerà in una località italiana, dove si aspettano grandi risultati.

Ha cominciato la sua vita di velista come prodiere, uno di quei ragazzi molto fotografati ma anche non sempre considerati pur avendo un ruolo fondamentale a bordo, secondo forse solo al timoniere. Adesso Max Sirena è amministratore delegato di Luna Rossa, il team voluto da Patrizio Bertelli che ha lanciato la sua ottava sfida alla America's Cup. Lo abbiamo sentito alla vigilia delle regate che da dopo domani porteranno i team a Cagliari per il primo evento della edizione numero 38. I partecipanti saranno cinque su sette. Presenti Emirates Team New Zealand, Luna Rossa, GB1, Tudor Alinghi, La Roche Posay Team France. «Luna Rossa ha la sua base qui da diversi anni, l'abbiamo scelta dopo studi sulle condizioni meteo e logistiche che ci garantivano più giornate di navigazione e poter accogliere un team internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sarà l’America’s Cup più bella di sempre. E noi a Napoli saremo forti come mai"

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