Roma rinnovo Celik | il fattore Gasperini cambia tutto

Il trasferimento di Zeki Celik alla Roma ha subito una svolta inaspettata, passando da un possibile addio a una componente chiave del nuovo progetto tecnico. Nel breve periodo, le decisioni prese dai vertici della società hanno modificato radicalmente il ruolo del calciatore, rendendolo una pedina fondamentale nelle strategie della squadra. La questione, fino a poco tempo fa in bilico, ora sembra aver preso una piega diversa.

Il futuro di Zeki Celik alla Roma si è trasformato, nel giro di poche settimane, da un addio annunciato a una delle priorità tattiche del nuovo corso. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore turco è diventato un obiettivo di conferma fondamentale per Gian Piero Gasperini, il quale ha espresso parere favorevole alla sua permanenza a Trigoria. Il tecnico considera infatti il calciatore un elemento imprescindibile per mantenere alta l’ intensità degli allenamenti e un ingranaggio affidabile per la propria difesa, ribaltando una gerarchia che, fino a poco tempo fa, lo vedeva scivolare in terza posizione dietro i partenti Karsdorp e Kristensen.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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