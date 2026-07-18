Garnacho Roma nuovi contatti | Molina non rientra nelle opzioni giallorosse

Roma ha avviato nuovi contatti per l'acquisto di Alejandro Garnacho. Molina è stato escluso dalla lista delle opzioni, confermando che non sarà preso dalla società giallorossa. La Roma sta accelerando sulla trattativa, puntando a definire l’affare. La priorità del club resta rafforzare il reparto degli esterni offensivi, ritenuto fondamentale dal tecnico. Nessuna conferma ufficiale, ma le trattative sono in corso e si intensificano.

Roma, nuovi contatti per Alejandro Garnacho: Molina definitivamente fuori dai radar giallorossi. Le ultime. La Roma continua a muoversi con decisione sul fronte degli esterni offensivi, un reparto che Gasperini considera prioritario per completare la rosa. Il nome più caldo resta quello di Summerville, profilo che piace per caratteristiche, età e potenziale di crescita. Il club giallorosso ha intensificato i contatti e la trattativa procede, ma senza chiudere la porta ad altre soluzioni di alto livello. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Tra queste c’è Alejandro Garnacho, che rimane un obiettivo concreto e tutt’altro che accantonato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Doppietta Paurosa di Mercato!Ecco il Nuovo Attacco di Gasperini!

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La Roma resta concentrata su Summerville, preferendolo al momento a Garnacho, che rimane comunque nei radar. Il club è pronto a investire sul cartellino dell'olandese ma deve accelerare per battere la concorrenza. Sono previsti nuovi contatti diretti, con il l x.com

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