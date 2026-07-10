Dopo Greenwood la Roma cambia rotta | Garnacho e Moreira i nuovi nomi per l’attacco

La Roma sta negoziando con Garnacho e Moreira per rinforzare l’attacco. Dopo aver concluso con Greenwood, il club ha avviato trattative con altri due giocatori. La società ha inviato offerte ufficiali e attende risposte. Garnacho, 19 anni, gioca in Premier League, mentre Moreira, 22 anni, è attualmente in Portogallo. La società ha confermato di essere al lavoro per definire le operazioni di mercato.

Archiviato definitivamente il capitolo Greenwood, in casa Roma qualcosa inizia finalmente a muoversi sul fronte del mercato in entrata. Tony D’Amico e Gian Piero Gasperini stanno lavorando in stretta sintonia per costruire la rosa della prossima stagione, e secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul proprio canale YouTube, i due profili attualmente più caldi per rinforzare l’attacco portano i nomi di Alejandro Garnacho e Diego Moreira. Il piano per il dopo Greenwood. Tecnico e direttore sportivo hanno valutato con attenzione il da farsi dopo la conclusione della lunga telenovela legata all’inglese, ormai destinato al Fenerbahçe. Tra le opzioni sul tavolo resta anche Ndoye, anche se il suo trasferimento appare al momento improbabile, con il giocatore che con ogni probabilità resterà in Premier League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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