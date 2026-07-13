La Roma ha presentato una prima offerta per Garnacho, mentre sono stati avviati contatti per Diego Moreira e Summerville. La sessione estiva di calciomercato si sta concentrando sul reparto offensivo, con particolare attenzione ai trequartisti. Le trattative sono in corso e le mosse sono ancora in fase di definizione. La squadra continua a monitorare le opportunità di mercato per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma: novità su Garnacho, Diego Moreira e Summerville. Quali sono gli ultimissimi sviluppi. La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo e in casa Roma le grandi manovre si concentrano principalmente sulla linea dei trequartisti. La priorità assoluta individuata dalla dirigenza giallorossa e dallo staff tecnico per la prossima stagione riguarda l’acquisto di un nuovo esterno offensivo. Questo innesto viene considerato un tassello essenziale e non più rimandabile per elevare il tasso tecnico della rosa e garantire maggiore imprevedibilità e gol alla manovra d’attacco. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La suggestione Alejandro Garnacho: cifre e dettagli della proposta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, caccia all’esterno offensivo: prima offerta per Garnacho, contatti per Diego Moreira e Summerville. Cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Roma, i giallorossi puntano Diego Moreira dello Strasburgo, i dettagli con Di Marzio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi è Diego Moreira? D’Amico in missione per regalare l’esterno a Gasperini: come potrebbe integrarsi nella Roma

Venezia all’assalto di Ché Adams, prima offerta ufficiale al Torino. Cosa sta succedendoVenezia ha presentato un’offerta ufficiale al Torino per Ché Adams, centravanti scozzese.

Temi più discussi: Calciomercato Roma, proposto Rashford: la risposta dei giallorossi; Tresoldi alla Roma: chi è il vice Malen che piace a Gasperini; Calciomercato Napoli, caccia a un esterno: le ultime news; Calciomercato Roma, i giallorossi provano ad accelerare per Tresoldi come vice-Malen: Pisilli può aiutare.

Calciomercato Roma, continua la caccia all’esterno di #Gasperini: il retroscena su #Rashford #ASR #ASRoma #Roma #ManchesterUnited pagineromaniste.com/calciomercato-… x.com

Calciomercato Roma LIVE: Garnacho in pole ma l’affare si complica, Sunderland su SouléProsegue il lavoro della Roma sul mercato in entrata e in uscita. In questa diretta testuale gli aggiornamenti, indiscrezioni e novità riguardanti le operazioni del club giallorosso in tempo reale di ... siamolaroma.it

La Roma a caccia dell’ala giustaTre i giorni che dividono la Roma dal raduno di Trigoria. Zero, invece, i nuovi acquisti arrivati finora. La telenovela Greenwood si avvia verso la conclusione, anche se i giallorossi ... ilmessaggero.it