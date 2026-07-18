Garlasco Sempio e l’appunto sull’ex fidanzata | Aveva paura le facessi qualcosa Lei | Mai avuto timori non voleva impegnarsi

Un uomo ha scritto un appunto sulla ex fidanzata, affermando che aveva paura che potesse farle del male. La donna ha risposto di non aver mai avuto timori e di non voler impegnarsi. La coppia si frequentava fino a circa tre anni fa, dopo aver iniziato a conoscerla nel 2015 quando era ancora adolescente. Si sono lasciati perché lui non voleva assumersi responsabilità o impegni seri.

«Non lo sento da 3 anni, ci frequentavamo. L’ho conosciuto quando ero una ragazzina, nel 2015. Siamo stati insieme all’incirca 3 anni, ci siamo lasciati perché non voleva responsabilità, qualcosa di serio». Sono le parole di “Mao”, l’ex fidanzata di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Le sue dichiarazioni, rilasciate agli inquirenti durante le Sommarie informazioni testimoniali (Sit) e trasmesse da Quarto Grado, hanno offerto a chi indaga ulteriori elementi per decifrare il profilo psicologico del giovane. Cosa è stato chiesto alla ex fidanzata di Sempio. L’interrogatorio si è focalizzato interamente sulla passata relazione della coppia, anche a causa di un appunto scritto da Sempio nel novembre del 2022 che recitava: «Andai a trovare Mao, non fu bellissimo. 🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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