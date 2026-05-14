Nel caso di Garlasco, si sono diffusi dettagli sul biglietto scritto da Sempio, in cui si afferma che l’ex partner aveva paura che potesse farle del male. La vicenda provoca un dibattito pubblico e solleva questioni legate alle procedure giudiziarie, che vengono contestate per alcune anomalie riscontrate nel procedimento. La vicenda resta sotto l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie.

Il caso di Garlasco continua a tenere banco e a spingere la discussione pubblica, anche per le anomalie che presenta sul piano giuridico e procedurale. Intanto, con la caduta del segreto istruttorio, sono state messe a disposizione parte delle carte relative alle indagini della procura di Pavia, da cui sono emersi anche i colloqui degli inquirenti con i soggetti chiamati a testimoniare, tra i quali anche gli ex compagni di scuola di Andrea Sempio, attualmente unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, e un’ex fidanzata con la quale ha avuto una relazione che intercorreva anche nel 2017, quando Sempio è stato indagato per la prima volta....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, il biglietto di Sempio sull’ex: “Aveva paura le facessi qualcosa”

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