Garlasco | Andrea Sempio l’ex fidanzata e l’appunto | Aveva paura che le facessi qualcosa

Nelle carte della procura di Garlasco compare un’ex fidanzata di Andrea Sempio, che avrebbe lasciato un appunto in cui afferma di aver avuto paura che Sempio potesse fare qualcosa. La ragazza è coinvolta nelle indagini relative all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel paese lombardo. La sua testimonianza e l’appunto vengono considerate elementi utili per ricostruire le dinamiche del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

C’è un’ ex fidanzata nelle carte della procura che accusano Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L’indagine di Pavia ha scandagliato anche tra gli amici di scuola del commesso di Vigevano, che nel 20062007 frequentava l’Ipsa di Sannazzaro de’ Burgondi. Ma c’è anche Federica, che Sempio frequentava dieci anni dopo, ovvero all’epoca della prima indagine nei suoi confronti nel 2017. E che con gli investigatori racconta molto di lui. A partire dalle foto che gli inviata «in più occasioni, anche senza che lui me lo chiedesse. La ritenevo una cosa del tutto normale in una coppia». Per concludere negando di aver mai fatto video con lui.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto Notizie correlate Garlasco, altro bigliettino di Andrea Sempio con "appunti sul delitto" che aveva buttato: "Da cucina a sala"Viene reso noto un ulteriore elemento relativo al delitto di Garlasco, che ha visto la morte di Chiara Poggi: Andrea Sempio scrisse un bigliettino... Leggi anche: Andrea Sempio, l'appunto-choc del padre: "Si sono scordati di chiederglielo" Temi più discussi: Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea Sempio; Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio; L'audio con l'orario, i 23 minuti senza alibi di Andrea Sempio e quel dettaglio della colazione; Caso Garlasco, spunta nuova impronta di Stasi dopo anni. Andrea Sempio Sapeva l'ora del delitto. Fra poco c'è Chi l'ha visto? c'è bisogno del vostro aiuto: Delitto di #Garlasco: Gli audio di Andrea Sempio intercettato in auto Alle 21:20 in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #13maggio x.com Garlasco, Andrea Sempio e l'intercettazione sul video di Chiara che si è spostata: Me lo devo aspettareGli investigatori che indagano sul delitto di Garlasco ritengono che una intercettazione sia la prova che Andrea Sempio abbia visto il video di Chiara Poggi ... virgilio.it Sono 21, ecco cos'è il se**o per Andrea Sempio: l'elenco delle atrocitàIl caso Garlasco si infiamma, svelate le accuse mosse all'indagato Andrea Sempio, per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto 2007. notizie.it