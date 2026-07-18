L’ex fidanzata di Andrea Sempio ha dichiarato di non aver mai subito comportamenti violenti da parte sua. Ha parlato ai carabinieri, ascoltata come testimone, e ha mostrato un biglietto scritto da Sempio, senza riferimenti a minacce o atti aggressivi. La donna ha confermato di non aver mai avuto episodi di violenza durante la loro relazione.

L’ex fidanzata di Andrea Sempio, indagato per il caso Garlasco relativo all’omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai carabinieri, dai quali è stata ascoltata in qualità di testimone. La ragazza ha raccontato che Sempio, nei suoi confronti, “non ha mai fatto nulla di violento”. In un biglietto, dopo un incontro con lei, lui aveva scritto: “Si capiva che aveva paura che le facessi qualcosa”. Ex fidanzata di Sempio ascoltata come testimone sul caso Garlasco Perché Andrea Sempio e l'ex fidanzata si sono lasciati L'appunto di Andrea Sempio e la sorpresa dell'ex fidanzata Ex fidanzata di Sempio ascoltata come testimone sul caso Garlasco Nella serata di venerdì 17 luglio la trasmissione Quarto Grado ha mandato in onda le sommarie informazioni rilasciate dall’ex fidanzata di Andrea Sempio ai carabinieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, l'ex fidanzata di Sempio: "Mai fatto nulla di violento", cosa aveva scritto lui in un biglietto

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Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: Ha ucciso lui Chiara Poggi

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Delitto di Garlasco, parla l’ex fidanzata di Andrea Sempio: “Mai violento, mi trattava bene”L'ex fidanzata di Andrea Sempio ha dichiarato di non aver mai visto comportamenti violenti da parte sua e di essere stata trattata bene.

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L' EX fidanzata di Sempio [Nuzzi - Abbate - Taccia] #QuartoGrado #Garlasco x.com

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Garlasco, l'ex fidanzata di Andrea Sempio: Sono stata 3 anni con lui, mai stato violento. L'ho lasciato perché non voleva impegnarsiHanno fatto molto discutere le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Andrea Sempio, soprannominata Mao, ascoltata a SIT (Sommarie ... msn.com