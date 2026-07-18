L'ex fidanzata di Andrea Sempio ha dichiarato di non aver mai visto comportamenti violenti da parte sua e di essere stata trattata bene. Le sue parole sono state rese note durante una telefonata a una trasmissione televisiva. La sua testimonianza si aggiunge alle varie dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali elementi che possano collegare direttamente Sempio al crimine.

Arrivano nuove dichiarazioni sul caso del delitto di Garlasco. A intervenire è l’ex fidanzata di Andrea Sempio, ascoltata telefonicamente durante la trasmissione Storie Italiane, condotta su Rai 1 da Eleonora Daniele. La donna ha descritto un’immagine dell’uomo molto diversa da quella emersa nelle ricostruzioni investigative della nuova inchiesta che lo vede indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. «Una persona normale». L’ex compagna ha raccontato di aver conosciuto Sempio come una persona tranquilla e di non aver mai assistito a comportamenti violenti o ossessivi. «Non c’erano sentimenti abbastanza profondi da portarci ad approfondire di più la vita dell’altro, probabilmente da parte mia e da parte sua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Delitto di Garlasco, parla l’ex fidanzata di Andrea Sempio: “Mai violento, mi trattava bene”

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Intervista all'ex fidanzata di Andrea Sempio - Storie italiane 15/05/2026

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