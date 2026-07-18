"Quarto Grado" trasmette in esclusiva le sommarie informazioni rilasciate dall'ex fidanzata di Andrea Sempio ai carabinieri. La ragazza racconta agli inquirenti di aver conosciuto Sempio nel 2015 e di aver avuto una relazione con lui di quasi tre anni. "Non ci sono mai stati episodi strani, a parte che non conoscevo i suoi genitori" racconta., "Ci siamo lasciati perché lui non voleva prendersi delle responsabilità, e su questo è stato molto chiaro dall'inizio. Quando io ho voluto un tipo di relazione diversa ci siamo lasciati. Ci siamo continuati a sentire perché insieme ci trovavamo bene" prosegue la ragazza. E alla domanda dei carabinieri se Sempio avesse o meno un rapporto normale con il sesso, ha aggiunto: "Sì, è anche per quello che avevamo un'ottima intesa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, l'ex fidanzata di Andrea Sempio: "Mai stato violento nei miei confronti"

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Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL

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