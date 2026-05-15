L’ex fidanzata di Andrea Sempio | Non è mai stato violento Ero innamorata e ho sofferto

Un ex fidanzata di Andrea Sempio ha dichiarato di aver avuto un buon ricordo del rapporto e di non aver mai notato comportamenti violenti. Ha aggiunto di essere rimasta sorpresa per quanto accaduto, affermando di aver evitato di approfondire ulteriormente la questione perché non voleva coinvolgersi. Le sue parole sono state rilasciate nel corso di un’intervista, in cui ha anche riferito di essere stata innamorata e di aver sofferto per le vicende che si sono poi sviluppate.

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