L’ex fidanzata di Andrea Sempio | Non è mai stato violento Ero innamorata e ho sofferto
Un ex fidanzata di Andrea Sempio ha dichiarato di aver avuto un buon ricordo del rapporto e di non aver mai notato comportamenti violenti. Ha aggiunto di essere rimasta sorpresa per quanto accaduto, affermando di aver evitato di approfondire ulteriormente la questione perché non voleva coinvolgersi. Le sue parole sono state rilasciate nel corso di un’intervista, in cui ha anche riferito di essere stata innamorata e di aver sofferto per le vicende che si sono poi sviluppate.
"Io ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con questa cosa". Lo ha detto l'ex fidanzata di Andrea Sempio, raggiunta al telefono da Storie Italiane, la trasmissione su Rai1 con Eleonora Daniele. https:www.ilgiorno.itvideola-ex-di-andrea-sempio-non-e-mai-stato-violento-mhacctvz "Non sapevo parlasse in macchina da solo onestamente - ha poi raccontato l'ex del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco - Non sapevo tante altre cose, come il fatto che si fosse detto per un tempo immemore che non si fosse legato a nessuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Intervista all'ex fidanzata di Andrea Sempio - Storie italiane 15/05/2026
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