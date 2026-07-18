Garlasco l' ex fidanzata di Andrea Sempio | Mai stato violento con me quando l' ho rivisto ha provato a baciarmi - VIDEO

L’ex fidanzata di Andrea Sempio ha dichiarato di non aver mai subito violenze da parte sua. Ha anche raccontato di averlo rivisto di recente e di aver ricevuto un tentativo di bacio da parte sua. La testimonianza, ora parte degli atti dell’indagine, aggiunge dettagli sulla relazione passata, descrivendo un rapporto che, secondo le indagini, sarebbe stato complicato con le donne.

La testimonianza, ora agli atti dell’indagine, offre un tassello ulteriore nella ricostruzione della personalità di Sempio e del suo passato relazionale, che da quanto emerso dalle indagini sembra essere caratterizzato da un rapporto complicato con il genere femminile "Andrea Sempio non è mai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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PARLA L'EX FIDANZATA DI ANDREA SEMPIO: «NON HA MAI FATTO NULLA DI VIOLENTO NEI MIEI CONFRONTI»

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L’ex fidanzata di Andrea Sempio: “Non è mai stato violento. Ero innamorata e ho sofferto”Un ex fidanzata di Andrea Sempio ha dichiarato di aver avuto un buon ricordo del rapporto e di non aver mai notato comportamenti violenti.

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L’ex fidanzata di Andrea Sempio ha riferito agli inquirenti di non averlo mai visto violento e di aver chiuso la relazione dopo circa tre anni perché lui non voleva impegnarsi. A Quarto Grado spazio anche all’impronta 33. #Garlasco x.com

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