Garlasco l’ex fidanzata di Andrea Sempio | Insieme per 3 anni mi trovavo bene | non è mai stato violento

L’ex fidanzata di Andrea Sempio, ascoltata dai carabinieri durante le indagini sul delitto di Garlasco, ha riferito di aver avuto una relazione di tre anni con lui. Ha detto di essersi trovata bene e di non aver mai notato comportamenti violenti. La ragazza, conosciuta come Mao, ha descritto il rapporto come normale, senza riferire episodi che potessero suggerire problemi o tensioni.

Diffuse le dichiarazioni dell’ex fidanzata di Andrea Sempio ascoltata a SIT dai carabinieri durante le indagini sul delitto di Garlasco. La ragazza, soprannominata Mao, parla di un rapporto normale con il giovane ora accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL

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