Nella vicenda di Garlasco, sono riemersi vecchi verbali che alimentano nuovi dubbi. Scarpe e scontrino trovati sulla scena del crimine continuano a dividere gli esperti, generando discussioni sulle possibili interpretazioni dei reperti. La vicenda resta al centro di programmi televisivi e analisi giornalistiche, con il confronto tra consulenti, avvocati e ex magistrati che si protrae senza una conclusione definitiva. La presenza di elementi ancora controversi mantiene vivo l’interesse sull’indagine.

Più che la settimana delle svolte, è stata la settimana dei dubbi. Il delitto di Garlasco non smette di stare al centro dei programmi televisivi, delle ricostruzioni giornalistiche e del confronto tra consulenti, avvocati ed ex magistrati. Sono riemersi passaggi di verbali rimasti finora ai margini, sono state rimesse in discussione alcune delle valutazioni tecniche che contribuirono alla condanna di Alberto Stasi e si è riacceso lo scontro sullo scontrino del parcheggio di Vigevano prodotto da Andrea Sempio. Tutto significativo. Niente, però, che possa essere definito una nuova prova decisiva. Il quadro giudiziario, infatti, non è cambiato durante questa settimana. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Garlasco, la settimana dei dubbi: vecchi verbali riemersi, scarpe e scontrino dividono gli esperti

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