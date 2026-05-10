Garlasco carabiniere indagato per lo scontrino e i verbali di Sempio Le cappellate della prima inchiesta | dai graffi di Stasi alle foto perse

Un carabiniere è stato indagato a Garlasco in relazione a uno scontrino e ai verbali di un testimone. L’indagine, avviata qualche tempo fa, ha visto anche interventi e modifiche sui documenti ufficiali, come le “cappellate” nelle prime fasi dell'inchiesta. Sono stati analizzati anche dettagli come graffi su un’immagine e fotografie scomparse, mentre si sono verificati errori, omissioni e dimenticanze durante le fasi investigative.

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