Garlasco il carabiniere rivela | Un errore di trascrizione su Sempio

Durante la puntata di Quarto Grado del 17 luglio, è stato mostrato l’interrogatorio di un carabiniere che il 4 ottobre 2008 ascoltò un sospettato coinvolto nel caso di Garlasco. Il militare ha dichiarato che un errore di trascrizione riguarda il nome di Sempio. La testimonianza si inserisce nelle indagini che, nel 2008, furono avviate per chiarire i dettagli attorno al delitto.

Nella puntata di Quarto Grado del 17 luglio è stato trasmesso l’interrogatorio di uno dei carabinieri che il 4 ottobre 2008 ascoltò Andrea Sempio nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco.Il militare, chiamato a chiarire le presunte incongruenze presenti nei verbali, ha risposto con ripetuta fermezza: “Non ricordo, è passato talmente tanto tempo che non ricordo”. In particolare, alla domanda se Andrea Sempio avesse mostrato lo scontrino del parcheggio a pagamento del 13 agosto 2007 – elemento che lo collocherebbe lontano dalla villetta di Chiara Poggi nell’orario dell’omicidio – ha dichiarato: “Non lo ricordo assolutamente è passato talmente tanto tempo”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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