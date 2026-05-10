Le nuove carte dell’inchiesta sul delitto di Garlasco aprono uno squarcio suggestivo sui presunti retroscena investigativi che ruotarono attorno alla prima indagine su Andrea Sempio, terminata con una archiviazione. Tra ipotizzate fughe di documenti riservati, rapporti opachi tra investigatori e consulenti e vecchie accuse di corruzione, la Procura di Brescia e quella di Pavia ritengono di poter fa emergere un quadro sempre più complesso, intrecciato anche con il processo “ Clean 2 ”, che ha portato alla condanna dell’ex ufficiale dei carabinieri Maurizio Pappalardo. L’inchiesta di Brescia, va ricordato, è stata ridimensionata dalla conferma della Cassazione del no al sequestro dei dispositivi di Mario Venditti, procuratore aggiunto di Pavia che chiese l’archiviazione di Sempio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, le carte segrete su Sempio e il “sistema Pavia”: condannato l’ex carabiniere Pappalardo

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