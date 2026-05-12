Andrea Sempio si trova a Roma per sostenere una perizia psicologica richiesta nell’ambito di un’indagine in corso sul delitto di Chiara Poggi. Il suo legale ha dichiarato che la trascrizione dell'audio non costituisce prova. Sempio è coinvolto nel procedimento come persona indagata. La perizia fa parte di un nuovo sviluppo delle indagini sulla vicenda.

Andrea Sempio è arrivato a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica disposta nell’ambito del nuovo sviluppo investigativo sul delitto di Chiara Poggi, vicenda per la quale il 38enne risulta indagato. A breve è previsto che Sempio si rechi presso il laboratorio “Genomica” di via Arduino 38, dove si svolgeranno gli accertamenti tecnici e le attività peritali. Nella stessa struttura avrà luogo anche un incontro con il suo pool difensivo per mettere a punto la strategia alla luce delle contestazioni emerse dall’inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia, secondo cui sarebbe lui l’autore dell’omicidio. Avvocato Cataliotti: “La trascrizione dell’audio non prova nulla”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica. Il legale: “Trascrizione dell’audio non prova nulla”

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