A partire dal 1° agosto, la galleria Monte Pergola resterà aperta al traffico durante l’estate, senza le chiusure che si sono succedute negli ultimi cinque anni. L’amministrazione comunale ha annunciato la riapertura senza interruzioni estive, dopo un periodo di chiusure temporanee. La decisione riguarda esclusivamente il periodo estivo e si applica alla galleria, che sarà accessibile senza limitazioni fino a nuovo avviso. La misura è stata comunicata ufficialmente dall’ente locale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione comunale di Solofra comunica che, a partire dal 1° agosto, la g alleria Monte Pergola resterà aperta al traffico senza le interruzioni che negli ultimi cinque anni avevano caratterizzato il periodo estiv o. Cade così il dispositivo che imponeva, dalle ore 10 alle ore 13, la chiusura al traffico ordinario per dare precedenza ai mezzi pesanti. Il provvedimento pone fine a una criticità che aveva pesato in modo particolare sul territorio solofrano, interessato ogni anno da code, deviazioni sulla viabilità urbana e disagi negli spostamenti quotidiani di cittadini e lavoratori del distretto conciario. Il risultato è frutto di un’attività di confronto istituzionale portata avanti nel tempo dal sindaco Nicola Moretti con Prefettura, Anas, forze dell’ordine e amministrazioni del comprensorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Galleria Monte Pergola: dopo cinque anni la “luce”: stop chiusure estive

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