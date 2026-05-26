galleria monte pergola contro alla rovescia per la riapertura totale

Notizia in breve

Oggi si è tenuto un Comitato Operativo presso la Galleria Monte Pergola, che ha deciso di procedere con la riapertura totale. La riunione, durata circa tre minuti, ha coinvolto i responsabili delle autorità competenti. La galleria, chiusa da tempo, sarà aperta al pubblico senza restrizioni, secondo quanto comunicato. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata per la riapertura completa.