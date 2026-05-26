Galleria Monte Pergola contro alla rovescia per la riapertura totale
Oggi si è tenuto un Comitato Operativo presso la Galleria Monte Pergola, che ha deciso di procedere con la riapertura totale. La riunione, durata circa tre minuti, ha coinvolto i responsabili delle autorità competenti. La galleria, chiusa da tempo, sarà aperta al pubblico senza restrizioni, secondo quanto comunicato. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata per la riapertura completa.
Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolto quest’oggi, martedì 26 maggio, un Comitato Operativo per la Viabilità presso la Prefettura di Avellino – alla presenza, tra gli altri, degli Enti, delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine territoriali – finalizzato anche a fare il punto sui lavori nella canna in direzione di Salerno della galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”. Durante l’incontro, Anas ha ribadito che le attività per il rifacimento della galleria sulla carreggiata in direzione sud procedono con il massimo impulso, confermando l’apertura al transito della canna del tunnel ammodernata entro la fine del prossimo mese di luglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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