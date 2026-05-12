Galleria Monte Pergola | tre auto coinvolte 3 feriti all’ospedale

Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto all’interno di un tunnel, con tre persone trasportate in ospedale. L’incidente si sarebbe verificato durante un sorpasso, secondo le prime ricostruzioni. Una delle auto coinvolte aveva un serbatoio a GPL, fattore che avrebbe rallentato l’intervento dei soccorritori a causa delle precauzioni da adottare con questo tipo di carburante. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco per i rilievi e i soccorsi.

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?? Punti chiave Come sono avvenute le dinamiche dello scontro all'interno del tunnel? Perché la presenza di un'auto a GPL ha complicato i soccorsi? Quali sono le condizioni cliniche attuali dei tre conducenti feriti? Chi dovrà stabilire le responsabilità per il violento incidente notturno??? In Breve Scontro avvenuto lunedì 11 maggio nella tarda serata nel tunnel di Solofra. Vigili del Fuoco di Avellino gestiscono rischio specifico per un'auto a GPL. Chiusura della Galleria Monte P .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galleria Monte Pergola: tre auto coinvolte, 3 feriti all’ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tre auto coinvolte in un incidente stradale nella galleria Monte Pergola: l'intervento dei Vigili del FuocoNella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti per un incidente stradale... Incidente nella Galleria Monte Pergola: tre feriti sul raccordo Avellino-SalernoTempo di lettura: 2 minutiPaura nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, all’interno della Galleria Monte Pergola, lungo il raccordo... Argomenti più discussi: Incidente nella galleria Monte Pergola, traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno; Incidente a Solofra, galleria chiusa: serata da incubo sul Raccordo; Crediti d’imposta al Brescia Calcio: 5 indagati.Oltre ad Alfieri spunta anche Porcile; Incidente atroce in galleria, schianto violento tra tante auto. Tutto chiuso, soccorsi sul posto. Raccordo Salerno-Avellino, incidente stradale nella galleria Monte Pergola: tre feriti salernonotizie.it/2026/05/12/rac… x.com Maxi incidente nella galleria Monte Pergola: tre auto coinvolte sul raccordo Avellino-SalernoMomenti di paura nella tarda serata di ieri lungo il raccordo Avellino-Salerno, dove si è verificato un maxi incidente all’interno della galleria Monte Pergola, nel territorio di Solofra. Tre le ... agro24.it