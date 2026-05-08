Papa Leone a Pompei la preghiera sulla pace | Non rassegnarsi alle immagini di morte La visita poi a Napoli | Città trascurata come la vita

Oggi un pontefice ha visitato Pompei per la quinta volta, partecipando a una preghiera dedicata alla pace e pronunciando un messaggio contro l’accettazione delle immagini di morte. Successivamente si è spostato a Napoli, dove ha commentato lo stato della città, paragonandola a un luogo trascurato come la vita stessa. La visita ha coinvolto momenti di riflessione pubblica e si inserisce in un percorso che si ripete nel tempo.

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Era la quinta volta che un pontefice visitava Pompei. Papa Leone XIV lo fa oggi per celebrare il primo anniversario del suo pontificato: «Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di Successore di Pietro, era proprio la giornata della Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa». Durante la messa celebrata davanti a 20mila fedeli nella piazza sulla piazza Bartolo Longo a Pompei, Prevost evidenzia due «intenzioni di pressante attualità: la famiglia e la pace, messa a repentaglio da un’economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana ».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV in visita a Pompei:“Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte” Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, poi ad Acerra il 23: doppia visita in Campania Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a Napoli; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; La visita di Papa Leone a Pompei: Affidiamo a Maria umanità intera per un futuro di pace; Un anno con Leone XIV: il papa pellegrino a Pompei per la supplica alla Vergine del Rosario. Papa Leone XIV a Pompei, l'incontro con disabili e volontari della Cooperativa Tulipano(LaPresse) Papa Leone XIV, in occasione della sua visita a Pompei, ha incontrato le opere di carità e le persone affette da disabilità. tra queste la Cooperativa Sociale il ... ilmattino.it Live la visita del Papa, in 20mila questa mattina a Pompei. Il Pontefice arrivato in Duomo: il bacio alla reliquia di San GennaroOggi 8 maggio 2026 a Pompei e Napoli l'arrivo di Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost). Tutta la giornata in diretta sul Mattino.it con aggiornamenti in tempo reale dagli inviati live e ... ilmattino.it “Sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia. Grazie Napoli” #ilmattino #papaleone #napoli - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com