Il presidente della CEI ha pronunciato una preghiera in ucraino a Kyiv, chiedendo una pace giusta. È al suo terzo giorno di missione nel paese in guerra, dopo aver incontrato a Leopoli gli sfollati assistiti dalla Comunità di Sant’Egidio.

Terzo giorno di missione nel Paese in guerra del presidente della CEI che ieri a Leopoli ha incontrato gli sfollati assistiti dalla Comunità di Sant’Egidio. Oggi nella capitale le celebrazioni per la Giornata della Statualità ucraina, festa civile e religiosa per il battesimo della Rus’ di Kyiv, durante la quale il porporato ha deposto un mazzo di rose e pregato perché i prigionieri tornino a casa, i bambini possano riabbracciare le loro famiglie e i dispersi siano ritrovati . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - La preghiera in ucraino di Zuppi a Kyiv: "Dio conceda una pace giusta"

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