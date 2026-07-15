La preghiera in ucraino di Zuppi a Kyiv | Dio conceda una pace giusta

Da vaticannews.va 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente della CEI ha pronunciato una preghiera in ucraino a Kyiv, chiedendo una pace giusta. È al suo terzo giorno di missione nel paese in guerra, dopo aver incontrato a Leopoli gli sfollati assistiti dalla Comunità di Sant’Egidio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Terzo giorno di missione nel Paese in guerra del presidente della CEI che ieri a Leopoli ha incontrato gli sfollati assistiti dalla Comunità di Sant’Egidio. Oggi nella capitale le celebrazioni per la Giornata della Statualità ucraina, festa civile e religiosa per il battesimo della Rus’ di Kyiv, durante la quale il porporato ha deposto un mazzo di rose e pregato perché i prigionieri tornino a casa, i bambini possano riabbracciare le loro famiglie e i dispersi siano ritrovati  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

la preghiera in ucraino di zuppi a kyiv dio conceda una pace giusta
© Vaticannews.va - La preghiera in ucraino di Zuppi a Kyiv: "Dio conceda una pace giusta"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Preghiera della sera, 1 maggio: un omaggio al cuore di Dio per ritrovare la paceLa sera del primo maggio si conclude con una preghiera che invita a lasciare alle spalle le fatiche e le preoccupazioni accumulate durante il giorno.

L’aspirante jihadista fermato a Firenze: «Che Dio ci conceda di farli esplodere»Un quindicenne di origine nordafricana è stato arrestato a Firenze con l’accusa di aver pianificato atti di terrorismo.

Temi più discussi: La preghiera in ucraino di Zuppi a Kyiv: Dio conceda una pace giusta; Con Zuppi, nel campo dei prigionieri di guerra russi a Leopoli: Il Papa prega anche per voi; Il cardinale Zuppi in missione in Ucraina: Finisca presto la guerra; Ucraina: il card. Zuppi in visita a un campo di prigionieri russi.

zuppi la preghiera in ucrainoZuppi a Kiev e la sua preghiera per i costruttori di pace in UcrainaTerzo giorno della missione del cardinale e inviato del Papa. Nella capitale partecipa alla cerimonia per il battesimo della Rus’ di Kiev. L’invocazione perché i prigionieri possano tornare a casa, i ... avvenire.it

zuppi la preghiera in ucrainoCard. Zuppi in Ucraina dai prigionieri russi | Papa Leone XIV prega per voi. La guerra deve finireCard. Zuppi in Ucraina, come è andata la missione: visita ai prigionieri russi, appello per il dialogo e messaggio di speranza di Papa Leone XIV ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web