gabriele santoro memorie lungo la drina

Notizia in breve

L’autore ha presentato il suo libro «Nessun’altra casa. Memorie lungo la Drina» a trent’anni dalla strage di Srebrenica. Il testo ripercorre i ricordi e le testimonianze raccolte nel corso degli anni, concentrandosi sulla regione lungo il fiume Drina. L’autore ha spiegato che il volume si basa su esperienze personali e su interviste effettuate nel tempo. L’opera è stata pubblicata da una casa editrice italiana.