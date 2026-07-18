Gabriele Santoro memorie lungo la Drina
L’autore ha presentato il suo libro «Nessun’altra casa. Memorie lungo la Drina» a trent’anni dalla strage di Srebrenica. Il testo ripercorre i ricordi e le testimonianze raccolte nel corso degli anni, concentrandosi sulla regione lungo il fiume Drina. L’autore ha spiegato che il volume si basa su esperienze personali e su interviste effettuate nel tempo. L’opera è stata pubblicata da una casa editrice italiana.
Intervista L'autore racconta il suo «Nessun’altra casa. Memorie lungo la Drina trent’anni dopo Srebrenica», edito da Del Vecchio Intervista L'autore racconta il suo «Nessun’altra casa. Memorie lungo la Drina trent’anni dopo Srebrenica», edito da Del Vecchio Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Gabriele Santoro conosce Roma palmo a palmo. Nelle sue ricerche, ha scovato angoli della città che narrano storie che vanno oltre i nostri confini. Come Viale Alexander Langer, nel cuore di Villa Torlonia. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Si parla di: Gabriele Santoro, memorie lungo la Drina; 11 luglio 1995, il genocidio di Srebrenica.