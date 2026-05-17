Santoro mister continuità Poi c’è la formula zeta

Stagione conclusa, tempo di bilanci, numeri ed anche curiosità, di questo campionato numero 53 del Modena in serie B. Punti Tralasciando il preliminare dei playoff, il Modena ha conquistato il miglior risultato di punti da quando è tornato in serie B nel 2022 toccando quota 55, per una media di 1,44 a gara. Di questi 31 sono stati conquistati al Braglia (media 1,63) e 21 in trasferta (media 1,21). Il tutto frutto di un rendimento casalingo fatto di 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, mentre in trasferta i gialli hanno conquistato 6 scuccessi, altrettanti pareggi e 7 ko. Rigori I canarini nella stagione hanno beneficiato di nove rigori a favore, tutti tirati da Ettore Gliozzi, di cui sette realizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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