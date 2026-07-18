Gabicce Mare il Plaza riparte dopo il rogo
Nell’hotel Plaza di Gabicce Mare è ripresa l’attività dopo l’incendio scoppiato giovedì pomeriggio poco dopo le 16 all’ultimo piano della struttura. Dopo le operazioni di spegnimento, i clienti sono tornati a soggiornare nelle loro camere. La struttura ha ripreso regolarmente le attività, senza ulteriori interruzioni. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali rilevanti.
All’hotel Plaza di Gabicce Mare da ieri è tornata la normalità. Dopo l’incendio, che nel pomeriggio di giovedì è divampato poco dopo le 16 all’ultimo piano dell’edificio, i clienti dell’hotel sono tornati a trascorrere la vacanza nelle loro camere. "Già nella tarda serata di giovedì, i primi due piani dell’albergo sono stati giudicati agibili dalle autorità competenti, ma per maggiore precauzione abbiamo applicato la riprotezione per tutti i nostri clienti – dice la direttrice dell’albergo –. Da oggi (ieri per chi legge, ndr), la funzionalità dell’hotel è tornata a regime e i clienti dell’hotel sono rientrati. Restono chiuse soltanto le camere all’ultimo piano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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