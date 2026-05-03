Gabicce Mare | bando per un nuovo istruttore contabile a tempo indeterminato
Un comune ha pubblicato un bando di concorso per assumere un istruttore contabile a tempo indeterminato. Le persone interessate devono possedere una laurea, invece del diploma, per poter partecipare alla selezione. La domanda di partecipazione può essere inviata tramite il portale inPA, seguendo le indicazioni fornite nel bando ufficiale. La scadenza per la presentazione delle candidature non è ancora stata comunicata.
? Cosa scoprirai Chi può candidarsi con una laurea invece del diploma?. Come si invia la domanda tramite il portale inPA?. Quali materie d'esame bisogna studiare per superare la prova?. Quando scade il termine ultimo per presentare la candidatura?.? In Breve Scadenza tassativa per l'invio delle domande tramite portale inPA il 20 maggio 2026.. Candidatura digitale obbligatoria con versamento di una tassa di partecipazione di 10,33 euro.. Esame basato su D. Lgs. 2672000, D. Lgs. 1182011 e D. Lgs. 1652001.. Requisito minimo diploma ragioneria o laurea assorbente per l'accesso al posto indeterminato..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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