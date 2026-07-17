Incendio all' Hotel Plaza di Gabicce Mare donna ospite gravemente intossicata | era intrappolata in camera

Da virgilio.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato l’Hotel Plaza a Gabicce Mare, causando l’intossicazione grave di una donna rimasta bloccata in camera. Le fiamme sono divampate in una delle stanze dell’albergo, e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnerle e mettere in sicurezza i presenti. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non risultano altre persone coinvolte o ferite gravi. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio delle autorità.

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Un incendio è divampato all'Hotel Plaza a Gabicce Mare, gravemente intossicata una donna rimasta intrappolata in camera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Scoppia l'incendio all'Hotel Plaza: fuoco e nube di fumo, un intossicato in Rianimazione

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