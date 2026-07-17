Incendio all' Hotel Plaza di Gabicce Mare donna ospite gravemente intossicata | era intrappolata in camera

Notizia in breve

Un incendio ha interessato l’Hotel Plaza a Gabicce Mare, causando l’intossicazione grave di una donna rimasta bloccata in camera. Le fiamme sono divampate in una delle stanze dell’albergo, e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnerle e mettere in sicurezza i presenti. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non risultano altre persone coinvolte o ferite gravi. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio delle autorità.