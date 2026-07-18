ABBONATI A DAYITALIANEWS Venticinque anni dopo la tragedia di piazza Alimonda. “È come se fossi morto anch’io a Genova”. Con queste parole Mario Placanica ripercorre il 20 luglio 2001, il giorno degli scontri avvenuti durante il G8 di Genova, quando dalla sua pistola partì il colpo che uccise Carlo Giuliani, 23 anni. All’epoca Placanica aveva 20 anni ed era un carabiniere ausiliario da circa un anno, con un’esperienza limitata nelle attività di ordine pubblico. Quel giorno si trovava in servizio in piazza Alimonda, dove la situazione degenerò rapidamente. “Non era una cosa che doveva accadere a due ragazzi. Hanno distrutto la vita a me e a Carlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - G8 di Genova, Placanica ricorda quei giorni: “Hanno distrutto la vita mia e quella di Carlo”

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