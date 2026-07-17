Un uomo ha raccontato di aver sentito voci che lo hanno accompagnato per anni, riferendosi a eventi legati alle proteste durante il G8. Si tratta di un ricordo che ha segnato profondamente la sua vita, con ripercussioni che si sono protratte nel tempo. La narrazione si concentra sulle conseguenze personali e psicologiche di quelle vicende, evidenziando come alcuni episodi siano rimasti impressi nella memoria e nell’esperienza di chi li ha vissuti.

Ci sono vicende che, anche a distanza di molti anni, continuano a lasciare ferite profonde nelle persone coinvolte e nella memoria collettiva. Alcuni eventi restano legati non soltanto alle cronache del momento, ma anche alle conseguenze personali, psicologiche e umane che accompagnano chi ne è stato protagonista. A distanza di oltre due decenni, il nome di Mario Placanica torna al centro del dibattito per il racconto della sua vita dopo quei giorni drammatici. L’ex carabiniere ausiliario, protagonista di uno degli episodi più discussi del G8 di Genova del 2001, ha raccontato il peso che quell’esperienza avrebbe avuto sul suo percorso personale, tra problemi di salute, difficoltà economiche e un rapporto mai completamente chiuso con quella giornata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sento le voci!”. La vita di Mario Placanica dopo il G8 e Carlo Giuliani

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