Furti ai turisti sul treno Malpensa Express presi 16 algerini

Da imolaoggi.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sei persone di origine algerina sono state arrestate dopo aver rubato valigie e borse ai turisti sul treno Malpensa Express. Approfittavano della distrazione dei passeggeri, per lo più stranieri, e sottraevano gli oggetti subito prima della chiusura delle porte. Gli agenti hanno intercettato e fermato i sospetti, recuperando parte della refurtiva. L'indagine continua per verificare eventuali altri episodi simili.

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Approfittavano della distrazione dei passeggeri, quasi sempre turisti stranieri, per sottrarre valigie e borse firmate un istante prima che le porte del treno si chiudessero. Un business della rapina fulminea che è stato azzerato dagli agenti della polizia di Stato. Nelle ultime ore, la polfer ha concluso una complessa attività d’indagine che ha portato all’arresto e al fermo di sedici persone, tutte di nazionalità algerina o francese e di età compresa tra i 18 e i 43 anni, ritenute gravemente indiziarie di oltre 30 colpi messi a segno a bordo dei convogli del Malpensa Express. L’analisi minuziosa delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, unita a lunghi servizi di appostamento in borghese, ha permesso di svelare un modus operandi ben rodato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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