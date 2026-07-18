Sgominata l' organizzazione dei treni | colpivano i turisti sul Malpensa Express
La Polizia Ferroviaria ha smantellato un’organizzazione specializzata in furti di bagagli su treni. Le indagini, condotte negli ultimi mesi, hanno portato alla scoperta di diversi episodi di furto ai danni di turisti a bordo del Malpensa Express. Le forze dell’ordine hanno effettuato servizi di prevenzione e accertamenti investigativi che hanno portato all’arresto di alcuni sospetti e alla messa sotto sequestro di merce rubata.
Negli ultimi mesi, i servizi di prevenzione e i rigorosi accertamenti investigativi, svolti dalla Polizia Ferroviaria, hanno consentito di fare luce su svariati episodi di furto di bagagli commessi a bordo treno, lungo la tratta ferroviaria che collega le principali stazioni di Milano all’aeroporto di Malpensa. L’attività, condotta dai poliziotti della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa, attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, prolungati servizi di osservazione e mirati approfondimenti investigativi, ha permesso di identificare, rintracciare ed arrestare o sottoporre a fermo di polizia giudiziaria... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Furti di bagagli sul Malpensa Express, sgominata banda di ladri: sedici arrestiUna banda di ladri è stata smantellata dopo aver compiuto furti di bagagli sui treni Malpensa Express.
Malpensa, sgominata la banda dei furti al Terminal 1: 7 in carcereNella notte tra ieri e oggi, le forze dell’ordine hanno arrestato sette persone coinvolte in una serie di furti al Terminal 1 di un grande aeroporto.