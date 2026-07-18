Sgominata l' organizzazione dei treni | colpivano i turisti sul Malpensa Express

Notizia in breve

La Polizia Ferroviaria ha smantellato un’organizzazione specializzata in furti di bagagli su treni. Le indagini, condotte negli ultimi mesi, hanno portato alla scoperta di diversi episodi di furto ai danni di turisti a bordo del Malpensa Express. Le forze dell’ordine hanno effettuato servizi di prevenzione e accertamenti investigativi che hanno portato all’arresto di alcuni sospetti e alla messa sotto sequestro di merce rubata.