frazioni e il nodo collegamenti confermato il servizio bus a chiamata

È stato confermato il servizio di bus a chiamata a Vaglia, che consente di prenotare trasporti tra le frazioni e verso il capoluogo. La linea permette di raggiungere diverse destinazioni come Paterno, Caselline, San Jacopo, Bivigliano, Ferraglia e Pratolino. Il servizio mira a facilitare gli spostamenti per attività quotidiane, come andare a trovare qualcuno, fare la spesa o partecipare al mercato. La prenotazione può essere effettuata per esigenze specifiche.

A Vaglia è possibile prenotare un bus per muoversi tra le frazioni e verso il capoluogo. Che sia, ad esempio, per andare a trovare un compagno di classe da Paterno a Caselline, raggiungere il mercato a Bivigliano da San Jacopo, o andare da Ferraglia a fare la spesa a Pratolino. E soprattutto, negli orari nei quali cui non sono previste corse ordinarie permetterà anche di raggiungere Pratolino e Vaglia per connettersi con le corse urbane o con la ferrovia, e proseguire verso la città o il Mugello. Il servizio, che già era stato testato lo scorso anno, è attivo tra le frazioni di Pratolino, Bivigliano, Fontebuona, Ferraglia, Caselline, Viliani, il Torrino, Paterno, Mulinaccio, San Jacopo e Vaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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