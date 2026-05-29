Dalla stazione parte il nuovo servizio di navetta per gli aeroporti | collegamenti a chiamata per Bologna e Forlì

Da ravennatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da sabato 6 giugno, il servizio di navetta su prenotazione si estende agli aeroporti di Bologna e Forlì. Il collegamento, già disponibile per i croceristi tra porto e stazione, ora permette di raggiungere gli aeroporti con corse a chiamata. Il servizio è organizzato dal Consorzio Ravenna Incoming e funziona su prenotazione, senza orari fissi. Restano confermate le corse tra il terminal portuale e la stazione ferroviaria.

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A partire da sabato 6 giugno si estende anche agli aeroporti di Forlì e Bologna il servizio di transfer su prenotazione organizzato dal Consorzio Ravenna Incoming, già a disposizione da alcuni anni dei croceristi per collegamenti dal terminal di Porto Corsini alla stazione ferroviaria e viceversa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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